На Салтовке часть Юбилейного проспекта временно перекроют для транспорта

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Познанской, будет запрещено с 8:00 до 21:00 26 июня.

А на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Гвардейцев-Широнинцев при движении в сторону пр. Льва Ландау движение будет запрещено с 8:00 до 21:00 27 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта пр. Юбилейного.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 26 июня и с 8:00 до 21:00 27 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до 602 м/р.

Троллейбусы будут курсировать так:

- троллейбус №19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - ст. м. «Академика Барабашова»;

- троллейбус №24: ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев-Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;

- троллейбус №20 - не ходит.

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