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Изнасилование полицейскими девушки в Кагарлыке: потерпевшая дает пресс-конференцию (видео онлайн)

Изнасилование полицейскими девушки в Кагарлыке: потерпевшая дает пресс-конференцию (видео онлайн)

Девушка, пострадавшая от изнасилования и пыток в отделе полиции в Кагарлыке, решила дать пресс-конференцию вместе со своей защитой.

Напомним, как сообщалось, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции, взял под стражу без права внесения залога.


Агентство Телевидения Новости

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