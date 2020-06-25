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В России стартовал референдум по новым поправкам в Конституцию, который будет длиться по 1 июля

В России стартовал референдум по новым поправкам в Конституцию, который будет длиться по 1 июля

В России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. 

Среди ключевых изменений: подчинение главе Кремля высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех без исключения силовых органов. Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной и фактически преследование за отказ от Государственной трактовки событий Второй мировой войны. 

"Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", — говорится в документе. 

В случае одобрения правок гражданами РФ Россия признает внутреннее законодательство превалирующим над Международным правом, обозначит себя как правопреемника Советского Союза и закрепит за собой возможность создавать новые федеральные территории.

Волеизъявление продлится с 25 июня по 1 июля 2020 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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