Под Харьковом в лесопосадке изнасиловали женщину: подозреваемый задержан

В селе Подворки Дергачевского района области изнасиловали женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 июня в полицию поступило сообщение от жительницы Дергачевского района. 50-летняя женщина рассказала о том, что в лесном массиве в селе Подворки с применением физического насилия ее изнасиловал неизвестный мужчина.

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели его и изъяли вещественные доказательства.

24 июня сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 34-летнего жителя пгт Солоницевка. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости