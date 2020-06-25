Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:13
Просмотров: 161

Под Харьковом в лесопосадке изнасиловали женщину: подозреваемый задержан

Под Харьковом в лесопосадке изнасиловали женщину: подозреваемый задержан

В селе Подворки Дергачевского района области изнасиловали женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 июня в полицию поступило сообщение от жительницы Дергачевского района. 50-летняя женщина рассказала о том, что в лесном массиве в селе Подворки с применением физического насилия ее изнасиловал неизвестный мужчина. 

Прибывшие на место происшествия полицейские осмотрели его и изъяли вещественные доказательства.

24 июня сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 34-летнего жителя пгт Солоницевка. Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 