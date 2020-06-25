На Рогани нетрезвый водитель протаранил припаркованные машины

Сегодня ночью около 01:00 на улице Роганской, 156 водитель Hyundai врезался в припаркованный Деу, который, в свою очередь, столкнулся с ВАЗ и Subaru.

Пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, во время оформления ДТП у водителя Hyundai были замечены признаки алкогольного опьянения.

Тест на алкоголь водитель согласился пройти в больнице, результат – 0,81 промилле.

На водителя были составлены протоколы по ст.130 и ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости