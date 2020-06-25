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Харьковскому патрульному сообщили о подозрении в избиении мужчины

Харьковскому патрульному сообщили о подозрении в избиении мужчины

Правоохранители сообщили о подозрении командиру одного из взводов Управление патрульной полиции Харьковской области по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести по ч. 1 ст. 122 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в мае этого года патрульный полицейский, находясь вне службы, был в доме своей сожительницы. К дому приехал муж женщины, с которым она вместе уже не проживает. Полицейский увидел, что мужчина заходит на территорию домовладения. 

После этого между патрульным и мужем на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла словесная перепалка. 

В ходе конфликта полицейский намеренно ударил мужчину в область затылка, а когда тот упал на землю, сел на него сверху и продолжил наносить удары руками по голове потерпевшего. Затем  полицейский прыгнул обеими ногами на руку мужчины. 

Своими действиями патрульный причинил мужчине телесные повреждения средней тяжести.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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