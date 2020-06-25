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Изучение COVID-19: масштабное исследование подтвердило «классические» симптомы заболевания

Изучение COVID-19: масштабное исследование подтвердило «классические» симптомы заболевания

Одно из крупнейших исследований подтвердило перечень симптомов коронавируса COVID-19, который указывала ВОЗ. Постоянный кашель и лихорадка оказались наиболее распространенными симптомами, связанными с этим заболеванием.

Об этом пишет  Eurek Alert.

Исследователи из пяти университетов, включая Университет Лидса в Великобритании, объединили данные из 148 отдельных исследований, чтобы определить общие симптомы, с которыми сталкиваются более 24 000 пациентов из девяти стран, включая Великобританию, Китай и США.

Исследование, опубликованное в онлайн-журнале PLoS ONE, является одним из крупнейших смотров, которые когда-либо проводились по симптомам COVID-19. Исследователи признают, что существует большая доля людей, которые имели вирус, но не проявляли симптомов.

Исследование показало, что 24 410 случаев:

у 78% была лихорадка (в показателях различных стран разрыв: в Сингапуре 72% пациентов сообщили о температуре, в Корее - 32%);

57% сообщили о кашель, однако в Нидерландах о нем сообщили 76%, в Корее 18%;

31% сообщили о страданиях от усталости;

25% потеряли способность чувствовать запах;

23% сообщили о затрудненное дыхание.

Исследователи считают, что различия в распространенности симптомов между странами частично связаны с тем, как собирались данные. 

Из тех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, 17% нуждались неинвазивной помощи при дыхании; в отделении интенсивной терапии нужно было ухаживать за 19% пациентов, 9% нуждались инвазивной вентиляции , а 2% требовалась экстракорпоральная мембранная оксигенация.

Анализ подтверждает, что кашель и лихорадка были наиболее распространенными симптомами у людей с положительным результатом теста на COVID-19. Это важно, потому что это гарантирует, что люди с симптомами могут быть помещены в карантин, чтобы они не заражали других.

«Исследование дает уверенность в том факте, что мы были правы в определении основных симптомов, и оно может помочь определить, кто должен пройти тестирование», - заявил хирург и научный сотрудник Института медицинских исследований в Лидсе Рикки Уэйд. 

Напомним, группа ученых со всего мира заявила, что COVID-19 - это не просто риск для людей с диабетом - он может вызвать диабет у тех, кто раньше им не страдал.

 

Агентство Телевидения Новости

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