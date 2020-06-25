«Я шо, наздогоню і маску на нього надіну?» В мэрии прокомментировали несоблюдение масочного режима горожанами

Переполненные пляжи и забитые маршрутки. О карантине в Харькове уже не напоминает почти ничего, со времени его ослабления горожане стали слишком легкомысленными, и количество больных уже неделю постоянно увеличивается из-за откровенного пренебрежения масочным режимом и социальной дистанцией.

Глава области Алексей Кучер подчеркивает: COVID не отступает и если ситуация не изменится, ХОГА будет принимать жесткие решения.

Алексей Кучер, глава ХОГА

Усі ми бачили фото з Журавлівки та Безлюдівки, де ніде впасти яблуку. З нічних клубів, де слово дистанція взагалі нікому не знайоме, масковий режим усе частіше порушують у транспорті та у громадських місцях. Це дуже небезпечні тенденції, їх результатом може стати різке погіршення ситуації - у результаті ми будемо змушені знову посилювати карантин.

Чтобы не допустить этого, улицы города в усиленном режиме патрулируют правоохранители, они, в первую очередь, говорит Дмитрий Гайдук, имеют цель в форме диалога донести гражданам важность соблюдения карантина в период пандемии коронавируса, если достучаться таким образом не удастся - будут составлять админпротокол.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Існують як піші патрулі, недавно у нас з'явилися вело патрулі, вони знаходяться у громадських місцях. Проводиться, перш за все, превентивна діяльність з метою недопущення правопорушень в сфері карантинних заходів. Також відпрацьовується громадський транспорт, зокрема відділом безпеки дорожнього руху постійно проводяться роз'яснювальні роботи з водіями маршрутно-транспортних засобів, а також з керівниками автотранспортних підприємств.

В горсовете же уверяют, что и со своей стороны тоже пытаются следить за соблюдением масочного режима и выполнением всех санитарных норм в тех же супермаркетах и ​​на рынках. Рейды там, уверяет заместитель городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан, постоянно проводятся.

Впрочем, именно с горожанами возникают проблемы, потому как, по мнению чиновницы, взрослый человек должен контролировать себя сам.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. городского головы по вопросам здравоохранения

Я не знаю навіть, яке слово знайти, що розумні люди, у яких є мозги, не розуміють, що треба робити на сьогоднішній день - захищати себе самого і того, хто з тобою поруч. Це твоя сім'я, це твої колеги по роботі - це люди твої земляки, харків'яни, які ходять з тобою одними вулицями. Який контроль? Я шо, наздогоню і маску на нього надіну?

Количество больных на Харьковщине продолжает увеличиваться, зафиксировано еще 54 новых случая коронавируса. По данным лабцентра, 57 человек выздоровели. В целом количество зараженных COVID -19 уже приближается к двум тысячам.

Агентство Телевидения Новости