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В Украине иностранцам разрешили открывать счета в банках

В Украине иностранцам разрешили открывать счета в банках

Кабинет министров одобрил постановление "О реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства". Постановление принято при условии его доработки.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 25 июня.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, целью акта является внедрение механизма обретения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента.

Это будет происходить без необходимости оставления страны проживания и приезда в Украину. Иностранцы смогут получать в режиме онлайн административные услуги и осуществлять другие действия как в Украине, так и за ее пределами.

"Электронный резидент приобретает возможности открыть счет в банке и т.п., получать в онлайн режиме административные услуги, заключать электронные договоры и т.п.", - говорится в тексте пояснительной записки.

В правительстве отмечают, что это положительно повлияет на инвестиционный климат в Украине, активизацию и дальнейшее развитие национальной экономики, увеличение ВВП, увеличение поступлений в государственный бюджет и т.п.

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