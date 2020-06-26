Где в Харькове нет воды сегодня

Сегодня, 26 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Дудинской (Нариманова), 10 (п. №2) до 17:00 26.06.20 г., пер. Коксовый (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская), 52 до 20:00 26.06.20 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 300 (п. №2, стояк) до 20:00 26.06.20 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 34-г (п. №3) до 17:00 26.06.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 48-д (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 26.06.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 258 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 25.06.20 г.

Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №3) до 17:00 26.06.20 г.; ул. Киргизская, 9-б (п. №3, стояк) до 20:00 26.06.20 г.

Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4 (спаренный стояк) до 20:00 26.06.20 г.

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