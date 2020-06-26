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Количество жертв коронавируса в мире превысило 488 тысяч человек

Количество жертв коронавируса в мире превысило 488 тысяч человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 07:00 пятницы достигло 488 824 человек, увеличившись за сутки на 6 640 жертв.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 4 600.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 07:00 пятницы насчитывалось 9 586 769 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 178 112 против 145 291 по состоянию на 08:00 минувшего четверга, излечились 4,8 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 421 тыс. 134 (124 тыс. 402 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 228 тыс. 114 (умерли 54 тыс. 971).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 63,1. В США на 1 млн населения скончались 383 человека, в Бразилии - 259.

 

Агентство Телевидения Новости

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