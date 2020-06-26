Новый антирекорд по COVID-19 в Украине: за сутки - 1109 заболевших. На Харьковщине выявили 46 новых случаев
В Украине 26 июня по состоянию на 9:00 зафиксировано 1109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
По состоянию на утро 26 июня зарегистрировано 41117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 - летальные, 18299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1109 новых случаев заболевания. Всего проведено 620 624 тестирования методом ПЦР.
При этом на Харьковщине за минувшие сутки зарегистрировали 46 новых заболевших.
Как указывается в данных коронавирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Харьковской области за сутки зарегистрированы еще три летальных случая, связанные с коронавирусом, выздороветь удалось 1021 пациенту.
Общая статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 1788 случаев;
Волынская область - 2096 случаев;
Днепропетровская область - 1081 случай;
Донецкая область - 412 случаев;
Житомирская область - 1366 случаев;
Закарпатская область - 2547 случаев;
Запорожская область - 561 случай;
Ивано-Франковская область - 2217 случаев;
Кировоградская область - 640 случаев;
г. Киев - 4726 случаев;
Киевская область - 2419 случаев;
Львовская область - 4836 случаев;
Луганская область - 76 случаев;
Николаевская область - 384 случая;
Одесская область - 1529 случаев;
Полтавская область - 304 случая;
Ровенская область - 3364 случая;
Сумская область - 284 случая;
Тернопольская область - 1857 случаев;
Харьковская область - 1993 случая;
Херсонская область - 190 случаев;
Хмельницкая область - 724 случая;
Черновицкая область - 4582 случая;
Черкасская область - 627 случаев;
Черниговская область - 514 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 26 июня 2020 в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.