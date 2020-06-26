Новый антирекорд по COVID-19 в Украине: за сутки - 1109 заболевших. На Харьковщине выявили 46 новых случаев

В Украине 26 июня по состоянию на 9:00 зафиксировано 1109 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

По состоянию на утро 26 июня зарегистрировано 41117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 - летальные, 18299 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1109 новых случаев заболевания. Всего проведено 620 624 тестирования методом ПЦР.

При этом на Харьковщине за минувшие сутки зарегистрировали 46 новых заболевших.

Как указывается в данных коронавирусной карты, опубликованной на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Харьковской области за сутки зарегистрированы еще три летальных случая, связанные с коронавирусом, выздороветь удалось 1021 пациенту.

Общая статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 1788 случаев;

Волынская область - 2096 случаев;

Днепропетровская область - 1081 случай;

Донецкая область - 412 случаев;

Житомирская область - 1366 случаев;

Закарпатская область - 2547 случаев;

Запорожская область - 561 случай;

Ивано-Франковская область - 2217 случаев;

Кировоградская область - 640 случаев;

г. Киев - 4726 случаев;

Киевская область - 2419 случаев;

Львовская область - 4836 случаев;

Луганская область - 76 случаев;

Николаевская область - 384 случая;

Одесская область - 1529 случаев;

Полтавская область - 304 случая;

Ровенская область - 3364 случая;

Сумская область - 284 случая;

Тернопольская область - 1857 случаев;

Харьковская область - 1993 случая;

Херсонская область - 190 случаев;

Хмельницкая область - 724 случая;

Черновицкая область - 4582 случая;

Черкасская область - 627 случаев;

Черниговская область - 514 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 июня 2020 в Центр поступило 1430 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 85 174 сообщения о подозрении на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости