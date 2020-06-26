На Харьковщине произошел пожар в Изюмском лесхозе

На Харьковщине накануне днем произошел пожар в лесхозе Изюмского района.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 июня в 12:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Народной в Изюме.

На момент прибытия спасателей на место пожара вблизи Изюмского лесхоза горела хвойная подстилка на площади 2,8 га.

В 14:48 бойцы ГСЧС локализовали огонь, в 16:28 окончательно ликвидировали пожар. Причину его возникновения устанавливают.

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