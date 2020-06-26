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ВНО на Харьковщине: трех выпускников не допустили на экзамен из-за повышенной температуры

ВНО на Харьковщине: трех выпускников не допустили на экзамен из-за повышенной температуры

25 июня на Харьковщине прошел первый экзамен ВНО - по математике, на который трех выпускников не допустили из-за повышенной температуры.

Об этом рассказал директор областного центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, пишет "Суспільне".

"К сожалению, трех детей мы не смогли допустить - после трех или четырех замеров температуры показатель был около 38 градусов. Все эти дети должны будут пройти ВНО в период дополнительной сессии", - говорит Сидоренко.

Всего  в области работало 60 пунктов тестирования, написали экзамен почти 12 000 человек.

Кроме того, по словам Сидоренко, из-за отмены итоговой аттестации для выпускников школ на тестирование не явились две тысячи зарегистрированных участников.

 

Агентство Телевидения Новости

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