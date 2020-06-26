Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 46

На Харьковщине за нарушение правил карантина составили 1900 протоколов

На Харьковщине за нарушение правил карантина составили 1900 протоколов

На Харьковщине полиция составила 1900 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщается, всего с начала превентивных мер полицейские составили 259 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 102 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 

23 административных протокола работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 – в отношении руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Напоминаем, что с 22 июня на Харьковщине полиция усилила контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений.

По санкции статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. 

Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 