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Крупный бизнес Харьковщины перечислил на помощь армии 218 миллионов гривен военного сбора

Крупный бизнес Харьковщины перечислил на помощь армии 218 миллионов гривен военного сбора

За пять месяцев 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в государственный бюджет 218 миллионов гривен военного сбора.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отмечается, наблюдается увеличение поступлений этого сбора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,6 млн. грн. или на 4,6 %.

В частности, в течение мая 2020 года от крупного бизнеса поступило 40 млн. грн. военного сбора.

Кроме того, в пресс-службе харьковской налоговой сообщили, что в Украине с 1 июля повысится прожиточный минимум, в связи с чем увеличится и сумма некоторых социальных выплат.

Так прожиточный минимум составит:

общий показатель на одного человека в расчете на месяц — 2118 гривен;

для детей до 6 лет — 1859 гривен;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2318 гривен;

для трудоспособных лиц — 2197 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность, — 1712 гривен.

В следующий раз прожиточный минимум увеличится 1 декабря и составит 2189 гривен.

Размер минимальной зарплаты за месяц, который на данный момент составляет 4723 грн, не будет меняться в течение всего 2020 года.

 

Агентство Телевидения Новости

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