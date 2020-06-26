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"Ливерпуль" - чемпион! 30 лет спустя

Ливерпуль - чемпион! 30 лет спустя

Один из грандов мирового футбола "Ливерпуль" в последний раз становился чемпионом Англии в 1990-м году. И, вот, спустя 30 лет, "Ливерпуль" оформил чемпионство в сезоне 2019/20 гг.

В 31-м туре лондонский "Челси" выиграл 2:1 у "Манчестер Сити", а это значит, что в оставшиеся до завершения Премьер-Лиги 7 туров никто даже теоретически не сможет догнать "Ливерпуль".

У "Ливерпуля" 86 очков. У ближайшего преследователя, коим является "Манчестер Сити" - 63.

После того, как стал известен результат матча "Челси" - "Манчестер Сити", тысячи болельщиков "Ливерпуля" выдвинулись к стадиону "Энфилд" праздновать столь ожидаемое чемпионство своей любимой команды.


Агентство Телевидения Новости

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