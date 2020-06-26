Редчайший случай. Боксеры одновременно пробили апперкот

Боксерский поединок с очень необычным эпизодом.

В рамках вечера бокса в американском Лас-Вегасе в одном из поединков дрались американец Биньямин Уитакер и Влад Панин из Беларуси.

За 21 секунду до завершения 1-го раунда боксеры умудрились одновременно мощно пробить апперкот. При этом оба спортсмена устояли на ногах.

Бой же продлился все шесть отведенных регламентом раундов, по итогам которых Панин был признан победителем по очкам решением большинства судей.





Агентство Телевидения Новости