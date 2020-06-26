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Минометные мины, артснаряд и граната: на Харьковщине обезвредили старые боеприпасы
На Харьковщине за сутки, 25 июня, пиротехники ГСЧС разминировали 5 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Работы по разминированию проводились в Холодногорском районе города Харькова и Нововодолажском районе области.
Среди обнаруженных боеприпасов были 3 минометных мины, 1 артснаряд и 1 ручная граната.
Все взрывоопасные находки были обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.
Пострадавших нет.
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