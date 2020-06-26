Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:00
Просмотров: 92

В Харькове неизвестные повредили терминал

В Харькове неизвестные повредили терминал

В Харькове неизвестные повредили терминал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 26 июня около 9:35 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Академика Курчатова неизвестные повредили терминал.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в терминале отсутствует купюроприемник.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Информация внесена в Единый реестр учета Киевского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 