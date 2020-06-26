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ВНО-2020 в Украине: из-за высокой температуры к тестированию не допустили 30 выпускников

ВНО-2020 в Украине: из-за высокой температуры к тестированию не допустили 30 выпускников

К сдаче сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 83 детей, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, передает "Громадське радио".

По информации министерства, к пунктам тестирования не удалось довезти 1 ребенка в город Рогатин и 6 детей в Верховинском районе. Дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но лишь 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные просто опоздали или забыли документы", – сказала Мандзий.

Как сообщалось, 25 июня в Украине началась основная сессия ВНО по математике.

На Харьковщине из-за повышенной температуры к сдаче тестирования не допустили 3 выпускников.

Одновременно, в связи с чрезвычайной ситуацией из-за осложнения паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях УЦОКО посоветовал участникам ВНО из этих регионов сдать тестирование в дополнительную сессию.

 

Агентство Телевидения Новости

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