"Дети низкого качества": скандал с нардепом Третьяковой прокомментировали в "Слуге народа"

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что народный депутат Галина Третьякова как глава Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов на своем месте, поэтому лишать ее полномочий причин нет.

Как сообщает «Укринформ», такое мнение она высказала в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на ​​вопрос, не планирует ли парламент лишить Галину Третьякову полномочий председателя комитета или даже депутатского мандата после ее высказываний о малообеспеченных семьях, Кравчук ответила:

Нет, вы знаете, этого точно хотели бы наши оппоненты - вот так избавиться от профессионального председателя комитета. Однако мы все-таки считаем, что она занимает свое место на посту главы комитета

Как ранее сообщали СМИ, в мае во время вебинара председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что некоторые необеспеченные семьи могут рожать детей для того, чтобы получить материальную помощь. При этом, по ее словам, в таких семьях могут рождаться дети "очень низкого качества", которые в будущем тоже "садятся на государственные средства". Она также привела примеры стран, где предлагают стерилизовать безработных женщин.

Также Евгения Кравчук добавила, что Третьякова провела очень много "правильных и своевременных законопроектов". В частности, возглавляемый ею комитет сыграл очень активную роль при разработке "антикоронавирусных" законопроектов.

В то же время, представитель фракции "Слуги народа" признала, что Третьякова позволила себе высказаться некорректно во время вебинара, однако это выступление "не было ни политическим заявлением, ни эфиром".

"Это была лекция для студентов. И она, конечно, использовала очень некорректные высказывания. Она до этого была экспертом и, скорее, эти высказывания были экспертные, а не политические", - считает Кравчук.

Парламентарий добавила, что было "бурное обсуждение" этой темы в фракционном чате, но абсолютное большинство депутатов "признали, что Третьякова профессионал".





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