Сегодня 17:53
Просмотров: 61
Официально: финал Кубка Украины по футболу перенесен в Харьков
Обладатель Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 гг. определится в Харькове.
Сегодня это официально подтвердила Украинская Ассоциация футбола (УАФ).
Официальный сайт УАФ сообщил, что Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020 года. В финале сыграют киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".
Перенос финального матча Кубка Украины из Львова в Харьков осуществлен после рассмотрения Исполкомом УАФ письма министерства здравоохранения с учетом эпидемической ситуации в регионах.
Загрузка...