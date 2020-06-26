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У двух жителей Харьковщины полицейские изъяли более 700 кустов конопли

У двух жителей Харьковщины полицейские изъяли более 700 кустов конопли

В Богодуховском и Красноградском районах Харьковщины полицейские обнаружили более 700 кустов конопли, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Наркопосевы правоохранители выявили во время проведения обыска домохозяйства 46-летнего жителя села Крест. С его приусадебного участка изъяли 25 культивируемых кустов наркосодержащих растений.

В Богодуховском районе по решению суда полицейские провели обыск по месту жительства 52-летнего мужчины. На территории двора мужчины полицейские изъяли 700 растений конопли.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Все мероприятия проводились в рамках профилактической операции «Мак».

По указанным фактам  открыты уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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