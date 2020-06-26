Масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция. Как работает "АТБ" во время адаптивного карантина?

Забота о здоровье сотрудников и клиентов. Компания "АТБ", как и во время строгого карантина, продолжает придерживаться всех противоэпидемических правил по недопущению распространения Ковид-19. Персонал каждого супермаркета перед тем, как приступить к работе, проходит температурный скрининг. Кассиры обязательно работают в защитных масках, очках, перчатках и стеклянных щитках.

К таким мерам безопасности призывают и своих покупателей.

Александра Гумен, заместитель управляющего супермаркета "АТБ"

Мережа супермаркетів "АТБ" суворо дотримується карантинних обмежень із моменту їх надходження. Касири та продавці супермаркетів щодня зобов'язанні щодня спілкуватися з тисячами людей і вони знаходяться в першій зоні ризику

В сети "АТБ" уверяют, делая покупки в их магазинах клиент может быть уверен в собственной безопасности. Ведь на входах и выходах можно обработать руки, а попасть в магазин можно только в маске.

Также персонал постоянно обрабатывает дезинфицирующими средствами все поверхности и места возможного контакта и просит покупателей придерживаться социальной дистанции.

Сергей Харченко, постоянный покупатель супермаркетов "АТБ"

Чувствую себя защищенным, потому что всегда есть дезинфицирующее средство и защитные перчатки, и всегда на входе стоит охранник, который без маски не пускает

Чтобы не допустить вторую волну коронавируса и экономический кризис компания "АТБ" просит клиентов заботиться о своем здоровье и соблюдать правила адаптивного карантина.

Агентство Телевидения Новости