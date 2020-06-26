Наркозависимость - не приговор! Ко Дню борьбы со злоупотреблениями наркотиками в соцсетях запустили флешмоб

Вышла замуж, муж употреблял наркотики, начали употреблять вместе. Хорошо учился, закончил университет, но попал в компанию, где кололись, и жизнь пошла наперекосяк.

Сотни реальных историй о том, как люди попробовали наркотики, и главное, о том, как избавились от пагубной привычки, заполонили соцсети.

Этот флешмоб, говорят инициаторы акции, они придумали во время карантина - для того, чтобы мотивировать зависимых. Ведь сейчас, когда из-за коронавируса многие остаются дома и не знают, чем себя занять, потребление наркотиков стало расти

Денис Клименко, директор медцентра "Альтернатива"

У нас сейчас везде рекламы на домах и так далее, если человек попал уже в такую ситуацию, но в первую очередь надо акцентировать внимание на его поддержку, его все близкие и знакомые, чтобы он обратился за помощью и перешагнул порог медцентра.

Люди боятся, что об их зависимости станет известно близким, коллегам или правоохранителям, и не верят в то, что избавиться от нее можно, говорят медики. Именно с этой целью социальные работники, активисты, наркологи и сами наркозависимые и их близкие ко Дню борьбы со злоупотреблениями наркотиками запустили в социальных сетях флешмоб #НаркозалежністьНеВирок, цель которого убедить зависимых обращаться за профессиональной помощью и дать им уверенность в том, что возвращение к нормальной жизни возможна. Участники флешмоба публикуют реальные истории избавления от зависимости и просят всех неравнодушных поддержать их перепостом. Дискриминируй не пациентов, дискриниминируй дилеров - такая позиция активистов.

Елена Овчинникова, директор ХБФ «Парус»

Люди відкривають свої історії, свої, навіть особисті історії, це підтримка, це надія на те, що є такі люди, які перейшли на інший етап. Ми тут тому, щоб наша громада відрізняла саме ділерів, які продають наркотичні речовини саме для наживи, а наркозалежних, які шукають ці наркотичні речовини, які стали базою для їх існування, й їм потрібно допомогти.

Инициаторы флешмоба говорят, что сейчас только 70 процентов наркозависимых находят в себе силы обратиться к врачам, и менее половины проходят лечение до конца. Поэтому их задача - побудить общество и провоохранителей бороться не с больными, а с распространителями.





Агентство Телевидения Новости