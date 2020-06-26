Смертельная игра в футбол: подробности трагедии возле стадиона "Металлист"

Трагедия произошла возле стадиона "Металлист". Шел любительский матч, одному из игроков-иностранцев резко стало плохо. Друзья попытались оказать ему первую помощь и вызвали "скорую". Медики первой бригады, приехавшие на место, пытались запустить сердце - сначала руками, затем используя дефибриллятор, но тщетно. Оборудование не работало, говорят друзья погибшего. Вызвали еще одну "скорую", но было уже поздно. Прибывшие позже медики, лишь констатировали смерть. Мужчину можно было спасти, уверены друзья умершего, если бы дефибриллятор был исправен.

Мохаммед, друг погибшего:

Они достали дефибриллятор. Видели, что он не работает. Получилось так 40 минут. Человек, если честно, он все делал, качал хорошо, если честно, сделал работу. Но, проблема в том, что это не работает.

Это видео, опубликованное в социальных сетях, моментально набрало десятки тысяч просмотров. Фейсбук взорвался возмущенными комментариями по поводу обеспеченности карет "скорой". Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта записи в соцсетях комментировать не хочет. И уверяет, оборудование бригад, приехавших на вызов, качественное, современное и работает без перебоев. О причине смерти можно будет сказать только после вскрытия, отмечает Забашта, и расследования происшествия правоохранителями. Подчеркивает - состояние пациента было тяжелым.

Виктор Забашта, дир. Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф:

Дефібриллятор був, його наклали. До речі, якщо ми взагалі кажемо про ці дефібриллятори, то це найсучасніші, найдорожчі дефібриллятори. На асистолію вони не працюють, навіть якщо б захотіли провести, вони б не могли. Але вони бачили на моніторі, тому проводили. Це було перше. Якщо б вони розуміли, що його немає, або він не працює, вони б його не виймали.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи, они уже открыли по факту смерти гражданина Ирака уголовное дело.

Анастасия Нестеренко, пресс-секретарь Слободского отдела полиции:

За даним фактом слідчими Слобідського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 115, з позначкою "природна смерть". Тіло померлого направлено до моргу для проведення експертизи та встановлення причини смерті. Під час досудового розслідування ця версія, щодо приладів, також буде перевірятися. Для встановлення причини смерті.

Глава областной администрации Алексей Кучер считает, что ситуация с экстренной медициной в регионе зашла в тупик, поэтому предлагает облсовету уволить Виктора Забашту из-за несоответствия занимаемой должности.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Я вважаю, що ситуація, яка зараз є в екстренній швидкій допомозі, до їх створення безпосредньо має відношення керівник. Неодноразово ми через різні джерела направляли інформацію, перевіряли інформацію, яка до нас надходила. З приводу обладнання, яке є в каретах швидкої допомоги, і ту інформацію, яку я отримував, я нею не задоволений.

По словам Кучера, он готовит распоряжение о проверке автопарка скорой помощи на предмет его укомплектованности, а также будет обращаться к областным депутатам с предложением создать рабочую группу относительно деятельности Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.





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