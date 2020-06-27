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Роналду отдал голевой пас пяткой

Роналду отдал голевой пас пяткой

Тот случай, когда голевой пас красивее гола.

28-й тур итальняской серии "А" начался матчем лидер - туринского "Ювентуса" против аутсайдера - "Лечче".

Поединок принес крупную победу "Ювентуса" 4:0. Наиболее эффектным вышел третий гол в этом матче. Его забил Гонсало Игуаин после паса пяткой Криштиано Роналду. К слову, сам Роналду не ушел с поля без гола, реализовав пенальти.

За "Лечче" весь матч отыграл украинский футболист Евгений Шахов.

У "Ювентуса", возглавляющего турнирную таблицу чемпионата Италии, 69 очков после 28-ми сыгранных матчей.


Агентство Телевидения Новости

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