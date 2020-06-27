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В Харькове банкирша обогатилась за счет клиентов и самого банка на 500 тыс. грн.

В Харькове банкирша обогатилась за счет клиентов и самого банка на 500 тыс. грн.

Следователи Харькова сообщили о подозрении заместителю отделения банка. Женщина с марта по декабрь 2018 завладела деньгами клиентов и самого банковского учреждения на сумму более 500 000 гривен. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Следственные действия проводились в рамках уголовных производств, открытых по ч.3 ст.190 (мошенничество), ч.1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. 26 июня правоохранители сообщили о подозрении заместителю отделения одного из харьковских банков в совершении данных преступлений.

Установлено, что в 2018 году сотрудница банка путем обмана и злоупотребления доверием, а также незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и подделки средств доступа к банковским счетам клиентов учреждения завладела средствами граждан и банка на сумму более 500 000 гривен.

За совершение указанного уголовного преступления злоумышленницы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Сейчас проведения следственных действий продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

Агентство Телевидения Новости

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