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Спасатели достали из поврежденного авто двоих пострадавших: ДТП на трассе Чугуев-Меловое

Спасатели достали из поврежденного авто двоих пострадавших: ДТП на трассе Чугуев-Меловое

Накануне в 14:20 на трассе Чугуев-Меловое в районе поселка Первомайское Шевченковского района перевернулся автомобиль Славута: два человека получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Харьковской области, прибывшие на место спасатели 54-й части ГСЧС с помощью специнструмента деблокировали водителя и пассажирку из поврежденного авто.

Пострадавшие – обоим по 62 года – были переданы медикам.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Агентство Телевидения Новости

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