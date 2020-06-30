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Спасатели достали из поврежденного авто двоих пострадавших: ДТП на трассе Чугуев-Меловое
Накануне в 14:20 на трассе Чугуев-Меловое в районе поселка Первомайское Шевченковского района перевернулся автомобиль Славута: два человека получили травмы.
Как сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Харьковской области, прибывшие на место спасатели 54-й части ГСЧС с помощью специнструмента деблокировали водителя и пассажирку из поврежденного авто.
Пострадавшие – обоим по 62 года – были переданы медикам.
Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.
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