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Гол между ног вратаря и удаление за удар из арсенала кунг-фу

Гол между ног вратаря и удаление за удар из арсенала кунг-фу

В Бразилию, занимающую 2-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом, начитнает возвращаться футбол. Один из матчей вышел просто фееричным.

В рамках Лиги Кариока - чемпионата штата Рио-де-Жанейро, всстречались команды "Флуминенсе" и "Волта Редонда".

Уже в дебюте встречи футболист "Волта Редонды" Педриньо открыл счет, закатив мяч между ног вратаря "Флуминенсе". А вскоре "Флумененсе" остался вдесятером. Прямую красную карточкеу получил Эжидио, выступавший в 2015-м году в чемпоинате Украины за "Днепр". Эжидио был удален за то, что в прыжке ударом бойца кунг-фу "зарядил" соперники ногой по спине.

Матч, в конце концов, завершился, со счетом 3:0 в пользу "Волта Редонды". Ниже видеообзор этого поединка. Очень рекомендуется к просмотру. Там значительное количество игровых моментов, заслуживающих внимания.


Агентство Телевидения Новости

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