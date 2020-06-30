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Под Харьковом ночью произошел пожар в домовладении

Под Харьковом ночью произошел пожар в домовладении

Сегодня ночью произошел пожар в одном из домовладений в селе Кобзаревка Валковского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вызов на пожар в село Кобзаревка, на улицу Мира, 33, поступил спасателям 30 июня в 01:59.

Прибывшие на место пожарные установили, что на территории домовладения горела хозяйственная постройка и крыша летней кухни на площади 53 кв.м.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня дальше.

В 3:10 пожар был локализован, а в 06:15 полностью ликвидирован.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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