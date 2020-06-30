В Минздраве показали, в каких областях Украины нельзя ослаблять карантин: список

В Украине по состоянию на 30 июня ослаблять карантин по коронавирусу нельзя в Киеве и еще 13 областях, в том числе и Харьковской. Также в список областей, где нельзя ослабить карантин, также попали Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Об этом сообщается в данных, опубликованных на сайте Минздрава Украины.

Согласно методологии министерства охраны здоровья, если хотя бы по одному из показателей регион не соответствует норме, то он попадает в список таких, где карантин нельзя ослаблять.

«Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне», - отметили в Минздраве.

Напомним, по состоянию на утро 30 июня, в Украине за сутки зафиксировано 706 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Агентство Телевидения Новости