Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:15
Просмотров: 116

На Харьковщине мошенники от имени прокуратуры требуют с людей деньги

На Харьковщине мошенники от имени прокуратуры требуют с людей деньги

В последние дни на Харьковщине были выявлены попытки неизвестных злоумышленников от имени руководства прокуратуры требовать от граждан денежные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как отмечают в прокуратуре, указанная мошенническая схема не нова. 

Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. Мошенники от имени руководства прокуратуры области звонят и посылают смс-сообщения с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.

 

«Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры. В случае получения подобных звонков или смс-сообщений просим сообщать о таких незаконные требования по телефону горячей линии прокуратуры области: 732-02-44. Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляйте средства», - призывают в прокуратуре и рекомендуют в таком случае  немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУНП в Харьковской области.

 

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 