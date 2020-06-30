На Харьковщине мошенники от имени прокуратуры требуют с людей деньги

В последние дни на Харьковщине были выявлены попытки неизвестных злоумышленников от имени руководства прокуратуры требовать от граждан денежные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как отмечают в прокуратуре, указанная мошенническая схема не нова.

Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. Мошенники от имени руководства прокуратуры области звонят и посылают смс-сообщения с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.

«Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры. В случае получения подобных звонков или смс-сообщений просим сообщать о таких незаконные требования по телефону горячей линии прокуратуры области: 732-02-44. Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляйте средства», - призывают в прокуратуре и рекомендуют в таком случае немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУНП в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости