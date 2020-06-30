Под Харьковом женщина ударила мужа ножом во время пьяной ссоры: мужчина скончался

На Харьковщине правоохранители задержали 38-летнюю жительницу поселка Малиновка за убийство мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 29 июня в полицию позвонили медики больницы города Чугуева и сообщили, что они констатировали смерть 32-летнего мужчины от ножевого ранения.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что по месту жительства потерпевший и его гражданская жена употребляли спиртные напитки.

Неожиданно между ними возникла ссора. Мужчина начал словесно оскорблять женщину, на что в ответ получил удар кухонным ножом в живот. Поняв, что натворила, злоумышленница вызвала скорую помощь.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи Чугуевского отдела полиции сообщили задержанной о подозрении в совершении данного уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости