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Улицу Героев Труда из-за ремонта дороги временно перекроют для движения

Улицу Героев Труда из-за ремонта дороги временно перекроют для движения

С 1 по 3 июля ежедневно с 9:00 до 17:00 движение транспорта по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Гвардейцев-Широнинцев, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Героев Труда.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Гвардейцев-Широнинцев, Валентиновской, Бучмы, Академика Павлова и др.

На время ремонтных работ автобусы будут объезжать закрытый  участок так:

№212э, 215э, 266э: - ул. Героев Труда - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№55э, 247э: - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Бучмы - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№152э, 263э: - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;

№268э: - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту.

 

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