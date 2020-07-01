Польша возобновила авиасообщение с Украиной

Польша с 1 июля возобновила регулярное авиасообщение с Украиной. С сегодняшнего дня доступны рейсы из польских городов в Киев. Соответствующее распоряжение приняло польское правительство, передает Dziennik Polski.

Сообщается, что снят запрет на полеты в Великобританию и Украину, в частности, рейсы из польских городов уже принимают Лондон, Глазго, Бирмингем, Эдинбург и Киев. В пятницу, 3 июля, возобновятся рейсы в Париж.

Сегодня утром первые с марта 2020 года пассажиры отправились из Кракова в Киев. Согласно данным киевского аэропорта имени Сикорского, в первой половине дня также были приняты и отправлены рейсы из Варшавы и Вроцлава авиакомпании Wizz Air. О возобновлении полетов в другие украинские города информации пока нет.

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