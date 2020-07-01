Очень круглое число. Месси забил 700-й гол в карьере

Выдающемуся футболисту испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси осталось забить 300 мячей для того, чтобы достичь отметики в 1000 голов.

Пока же свой 700-й гол в карьере 33-летний Месси провел в матче 33-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и мадридским "Атлетико". Месси забил с пенальти дерзким ударом "паненкой". Этот гол ниже в видеообзоре матча на 55-й секунде.

Вообще же поединок завершился вничью 2:2. "Барселона" открыла счет благодаря тому, что футболист "Атлетико" Диего Коста направил мяч в свои ворота. А затем арбитр трижды назначал 11-метровые удары. Все они были реализованы. В том числе Лионелем Месси, о чем шла речь выше.

"Барселона" этой ничьей сделала свои шансы на "золото" чемпионата Испании еще более туманными. У "Барсы" 70 очков после 33 проведенных матчей. У лидера - мадридского "Реала" - 71 очко при 32 сыгранных поединках.





Агентство Телевидения Новости