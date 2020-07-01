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Правительство определилось с размерами штрафов за несоблюдение масочного режима

Правительство определилось с размерами штрафов за несоблюдение масочного режима

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на поручение премьер-министра разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины. Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн). Об этом министр сообщил на заседании Кабинета министров.

Как отметил Малюська, ответственность предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях и отдельно ответственность юридических лиц - собственников заведений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать граждан только при наличии масок.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина", - уточнил он.

Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует вспышку коронавируса после выходных в Одессе, где не выполняли рекомендации Минздрава.

 

Агентство Телевидения Новости

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