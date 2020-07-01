Правоохранители провели обыск в машине чиновника горсовета прямо в центре Харькова

Сегодня в центре Харькова напротив горсовета правоохранители провели обыск в автомобиле Романа Нехорошкова - директора Департамента жилищного хозяйства горсовета. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как позже рассказал пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, следственные действия проходили в рамках уголовного производства, открытого по факту хищения 800 тысяч гривен во время выполнения работ по установке освещения на проспекте Гагарина.

Напомним, что ранее обвинения уже были предъявлены руководителю фирмы-подрядчика, заместителю Нехорошкова, а также организатору преступной схемы.

Агентство Телевидения Новости