ГБР сообщило харьковскому патрульному о подозрении за драку в кафе

Харьковскому патрульному ГБР сообщил о подозрении за драку в кафе.

Об этом сообщил пресс-секретарь Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Билка на своей странице в Фейсбук.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении сотруднику Управления патрульной полиции в Харьковской области и гражданскому лицу. Они подозреваются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины)», - написал он.

По данным следствия, в июле 2019 компании, среди которых был и патрульный полицейский, во время отдыха в одном из заведений Харькова не понравился сервис общественного питания. Сначала свои претензии гости выражали словесно, когда же владелец кафе предложил урегулировать все вопросы на следующий день, полицейский со своим товарищем начал драку.

В случае доказательства вины полицейскому и его сообщнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

Агентство Телевидения Новости