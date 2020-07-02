На границе с РФ на Харьковщине у водителя грузовика нашли наркотики

На границе с РФ на Харьковщине таможенники обнаружили у водителя грузовика наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

Так, сегодня ночью в зоне таможенного контроля пункта пропуска Гоптовка во время проведения таможенно-пограничного досмотра грузовика, который следовал в РФ, в рамках отработки системы управления рисками и использования кинологического обеспечения у водителя транспортного средства нашли наркотики.

И хотя перед началом осмотра водитель грузовика отметил, что не перемещает товары, ограниченные к перемещению, однако в кабине таможенники обнаружили картонную коробку с газетным свертком. В середине свертка было вещество растительного происхождения общим весом примерно 0,020 кг брутто (двадцать грамм).

Как пояснил мужчина, «марихуану» он перемещал через таможенную границу Украины для собственного потребления.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483, правонарушителя ждет суд.

Агентство Телевидения Новости