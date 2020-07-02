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В Украине заработали кинотеатры

В Украине заработали кинотеатры

С сегодняшнего дня в Украине разрешена работа кинотеатров. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Кинотеатры работают с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.

Отметим, на сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля.

Большинство из них уже имеют расписание сеансов.

Ранее, 24 июня, в Киеве стартовал новый этап ослабления карантина, когда разрешили работу ресторанов, кинотеатров и театров. Однако потом дату открытия кинотеатров отложили.

Ранее сообщалось, что кинотеатры не открылись 10 июня из-за нехватки новых лент, ведь "до июля им просто не с чем встречать зрителя".

Напомним, в Минздраве объяснили ограничение времени работы заведений в Киеве, которое было введено вчера.

Вчера в Киеве ввели ограничения на время работы ресторанов, кинотеатров и развлекательных заведений.

Как ранее сообщалось, Кабмин предлагает наказывать штрафами за отсутствие масок в общественном месте.

 

Агентство Телевидения Новости

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