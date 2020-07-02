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Каждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные меры, - Ляшко

Каждый четвертый бизнес в Украине нарушает карантинные меры, - Ляшко

Каждый четвертый субъект хозяйствования в Украине нарушает карантинные ограничения, установленные Кабмином в связи с коронавирусом. Всего Госпродпотребслужба за прошлую неделю провела более 37 000 проверок, сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Это свидетельствует о том, что более чем 9122 объекта стали потенциальным источником возможного распространения коронавируса", - отметил он. 

Ляшко подчеркнул, что борьба с COVID-19 - это комплексная работа, которую должны выполнять правительство, органы местного самоуправления, бизнес и люди. 

"Исключительно в таком объединении есть шанс преодолеть проблему коронавируса", - подытожил главный санврач.

На сайте Госпродпотребслужбы говорится, что нарушения обнаружили в 8418 заведениях общественного питания, 15444 объектах торговли продовольственными товарами, 9390 местах торговли непродовольственными товарами, 1136 парикмахерских и салонах красоты и 4118 объектах водоснабжения и водоотвода, транспорта и аптек. 

Напомним, что вчера Киевская городская государственная администрация запретила работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22.00, а также ограничивается проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - с 22.00.

 

Агентство Телевидения Новости

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