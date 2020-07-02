Смертельное ДТП с велосипедистом на улице Залютинской: комментарий полиции (видео)

Авария с участием велосипедиста на улице Залютинской произошла 21 июня – около 22-00 автомобиль Mercedes сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Автомобиль с места аварии скрылся, 31-летний велосипедист был доставлен в больницу, где от полученных травм умер через несколько дней.

Момент наезда на велосипедиста зафиксировал видеорегистратор ехавшего следом автомобиля, позже видео было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, было установлено, что водитель автомобиля Mercedes превысил допустимую в городе скорость, резко сманеврировал вправо и допустил столкновение с велосипедистом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность водителя, скрывшегося с места ДТП, его местонахождение и свидетели аварии. В настоящий момент 48-летнему жителю поселка Солоницевка Дергачевского района сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.286 и ч.1 ст.135 УК Украины.

Автомобиль Mercedes изъят и помещен на штрафплощадку, назначен ряд экспертиз.

Агентство Телевидения Новости