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Двоих иностранцев, которые переправляли из Украины наемников «ИГИЛ», отправили за решетку

Двоих иностранцев, которые переправляли из Украины наемников «ИГИЛ», отправили за решетку

Двух иностранцев, которые в Харьковской области наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирии и Ираке, отправили за решетку более, чем на 10 лет.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Во время досудебного следствия установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации «Исламское государство». Злоумышленники в 2013-2015 годах «принимали» участников «ИГИЛ» из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне «ИГИЛ». Сообщники также обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями «Исламского государства», которые находились в Турции и Сирии. Злоумышленники регулярно получали от них финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.

Сотрудники СБ Украины также установили, что в октября 2013 года осуждении оказали финансовую и материальную поддержку боевикам для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии.

Во время обысков по месту жительства осужденных и в их транспортных средствах правоохранители изъяли символику террористической организации «Исламское Государство», гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, а также короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. Также было обнаружено большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украина, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств.

В ходе судебного рассмотрения материалов уголовного производства противоправная деятельность иностранцев нашла свое полное подтверждение.

Поддержание обвинения в суде осуществляла прокуратура Харьковской области.

Суд признал иностранцев виновными, в том числе по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины и приговорил каждого из них к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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