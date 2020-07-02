У некоторых людей есть маленькие отверстия на ушах, никто не знает зачем

Каждый ребёнок — особенный, но некоторые из них действительно рождаются с необычными особенностями, которые остаются с ними на всю жизнь. Некоторые дети рождаются с маленькими отверстиями на передней части ушной раковины, чуть выше козелка. Со стороны это может смотреться как отверстие от пирсинга, но на самом деле это называется преаурикулярная пазуха или преаурикулярный синус.

1. Вот как выглядят эти отверстия Иногда эти отверстия также называют врожденный околоушной свищ или преаурикулярная киста, потому как на самом деле это является врожденным пороком развития преаурикулярных мягких тканей.

Да, у этой аномалии много разных названий.

2. Впервые эту аномалию описал учёный Ван Хойзингер в 1864 году.Чаще всего пазухи появляются с одной стороны, но есть 25-50%-ый шанс, что отверстия могу появиться на обоих ушах.

3. Данное отверстие является выходом длинного и извилистого внутриушного канала, которого не должно быть у людей.

4. Чаще всего, обладание преаурикулярными пазухами проходит бессимптомно, но иногда они могут заражаться с последующим воспалением.Иногда для лечения достаточно антибиотиков, а иногда требуется хирургическое вмешательство, в результате которого преаурикулярные пазухи могут быть вырезаны.

Что, кстати, вовсе не защищает пациентов от возникновение рецидива.

5. Данная аномалия встречается очень редко, и шансы её появления равны: 0,1-0,9% в США, около 1% у жителей Европы, и 4-10% у жителей Азии и Африки.

6. Чаще всего этот дефект передаётся по наследству, но бывают случаи, когда пазухи возникают спонтанно.Иногда их появление связано с почечными аномалиями.

7. Учёные до сих пор не знают почему они возникают у некоторых людей, однако американский палеонтолог и эволюционный биолог Нил Шубин строго уверен, что эти отверстия являются своеобразными остатками рыбьих жабер.

В своём доказательстве он сравнивает эмбрионы акулы и человека, которые на первый взгляд не выглядят такими уж разными. Далее он разными цветами обозначил части у обоих эмбирионов и показал, чем они становятся после развития.

Работа Нила Шубина носит название «Your Inner Fish» (Твоя внутренняя рыба), которым он пытается доказать, что у нас с рыбами гораздо больше общего, чем мы привыкли думать.

8. И, кстати, как мы писали выше, это не отверстия для пирсинга, поэтому не стоит вставлять в них никакие украшения.

Потому что, если у вас есть такие отверстия, и вы до сих пор не испытывали с ними проблем, то после ношения украшений, это может измениться.

Источник: Новости Ю

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