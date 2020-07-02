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Украинский футболист получил вторую красную карточку за три матча

Украинский футболист получил вторую красную карточку за три матча

Арбитр решил, что такой фол тянет на удаление с поля.

Украинский футболист Зураб Очигава, выступающий за эстонскую "Ливадию" из Таллина, в 7-м туре чемпионата Эстонии был удален с поля за две желтые карточки. После чего Очигава пропустил 8-й тур из-за дисквалификации, отыграл один тайм в 9-м туре и вышел на поле в 10-м против "Ныыме Калью".

И, вот, на 71-й минуте матча против "Ныыме Калью" Очигава получил прямую красную карточку. И был при этом категорически не согласен с решением арбитра. Этот момент ниже, в видеообзоре поседнка на 2:05. Кстати, сфолил Очигава на украинском футбоилсте "Ныыме Калью" Владиславе Хомутове.

На момент удаления Очигавы счет был 1:0 в пользу "Ливадии". Завершился же матч вничью - 1:1. Причем, именно Хомутов сравнял счет.


Агентство Телевидения Новости

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