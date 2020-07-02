Ремонт Юбилейного проспекта: на Салтовке троллейбусы временно изменят схему движения

3 июля с 8:00 до 21:00 движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Познанской, будет запрещено, из-за чего некоторые троллейбусы сменят маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом пр. Юбилейного.

Для объезда закрытого участка будет организовано двухстороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Кроме того, с 8:00 до 21:00 4 июля будет запрещено движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до ул. Гвардейцев-Широнинцев при движении в сторону пр. Льва Ландау. Для объезда закрытого участка также будет организовано двухстороннее движение транспорта по встречной полосе.

Поэтому 3 и 4 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев-Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». Троллейбусы будут курсировать так:

№19: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова»;

№24: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» - пр. Юбилейный - ул. Гвардейцев-Широнинцев - разворотный круг «Северная Салтовка»;

№20 - временно не курсирует.

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