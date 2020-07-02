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В Харьковской области задержали торговцев оружием и боеприпасами

В Харьковской области задержали торговцев оружием и боеприпасами

Правоохранители Харьковской области разоблачили и задержали двух мужчин, которые незаконно изготовляли и хранили оружие и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное хранение, передача и сбыт боевого оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).

По информации заместителя начальника отдела прокуратуры области Татьяны Красинской, в ходе досудебного расследования установлено, что двое уроженцев г. Баку Республики Азербайджан к началу 2020 года незаконно приобрели необходимое оборудование и изготовили оружие путем самодельного внесении изменений в сигнальные пистолеты иностранного производства. Кроме того, указанные мужчины путем самодельного снаряжения с использованием гильз пистолетных патронов и свинцовых картечин изготовили боеприпасы - нестандартные унитарные пистолетные патроны. Изготовленное оружие и патроны мужчины планировали продать.

В ходе обысков у фигурантов изъяты пистолет и 10 заряженных патронов, 2 гранаты, специальное оборудование для работы по металлу, 7 коробок с патронами для пневматического оружия, 18 мобильных телефонов и 15 патронов калибра 9 мм.

Теперь им готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости

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